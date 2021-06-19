19 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,3890 -0.08
USD 8,7540 0.40 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Düğünde kabus! Salona gittiklerinde gerçeği anladılar

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)  |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 19:50 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 19:50

Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 30 kişi hastanede tedaviye alındı.


Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan düğünde evde pişirilen tavuk yemeği, gelen misafirlere ikram edildi. Yemek yedikten bir süre sonra düğünün yapılacağı salona gidenlerden bazıları, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile kendi imkanlarıyla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

ETİKETLER

Ankara Sincan üğün evi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.