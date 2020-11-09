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Düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin lira ceza

DHA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 9:01 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 9:01

Gaziantep'te katıldıkları düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi.


Dün yapılan sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis, hemen adrese gitti.
 
Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler incelemeye alındı.
 
Görüntülerden havaya ateş açan 2 kişi tespit edildi. İsimleri açıklanmayan ikili, gözaltına alındı. Üzerlerinden tabanca çıkan şüphelilere, 'meskun mahalde silah ateşledikleri' için 44 bin 245'er lira para cezası uygulandı.
 
Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
 

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Gaziantep düğün ceza
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