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Düğün yolunda kaza! 2'si çocuk 5 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 17:16 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 17:23

Aksaray’da, düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında, Aksaray-Konya karayolunun 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kahramanmaraş'a yakınlarının düğününe giden Murat Kılınç (40) yönetimindeki 46 U 2262 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.
 
Kazada sürücü Murat Kılınç, eşi Hülya Kılınç (39), çocukları Mehmet Arda (4) ve Alperen Kılınç (8) ile kayınvalidesi Rabia Demir (60) yaralandı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
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Aksaray otomobil kaza
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