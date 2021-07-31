Düğün yolunda kabus! Çok sayıda yaralı var, soruşturma başlatıldı

Sancaktepe'de Şile otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce seyir halindeki başka bir araca ardından refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisindeki düğüne gittikleri öğrenilen 6 kişiden 5'i ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de Şile otoyolu Kadıköy istikametindeki kavşakta meydana geldi. Alkol lü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazada, hafif ticari araç içerisindeki düğüne gittikleri öğrenilen 6 kişilik aileden 5'i ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçlardan yola akan yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapılarak temizlendi. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü. Tabela direğine çarpan otomobil içerisinden çıkan alkol şişelerini bulan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

"DÜĞÜNE GİDİYORLARDI"