Düğün ve nişan yasağı kalktı mı? Flaş açıklama!

Düğün ve nişan hazırlıkları yapan çiftlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye 1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirleri bekliyordu. Ve belli oldu. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran sonrasında atılacak adımların görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kararları açıkladı.
DÜĞÜN VE NİŞAN YASAĞI KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün ve nişan yapmak isteyen çiftlere müjdeyi vererek, "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 haziran'dan itibaren başlayabilecektir." ifadelerini kullandı.