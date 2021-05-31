31 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 -0.11 EURO 10,4010 -0.39
USD 8,5000 -0.76 ALTIN 520,580 -0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Düğün ve nişan yasağı kalktı mı? Flaş açıklama!

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:30 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 21:10

Düğün ve nişan yapmak isteyen çiftlere müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğün ve nişan yapmak isteyen çiftlere sevindirici haberi verdi. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.


Düğün ve nişan hazırlıkları yapan çiftlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye 1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirleri bekliyordu. Ve belli oldu. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran sonrasında atılacak adımların görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kararları açıkladı.
 
DÜĞÜN VE NİŞAN YASAĞI KALKTI MI?
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün ve nişan yapmak isteyen çiftlere müjdeyi vererek, "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 haziran'dan itibaren başlayabilecektir." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

düğün nişan cumhurbaşkanı erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.