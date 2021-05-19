Düğün törenin ortasında damat kaçtı, gelin düğüne gelen bir konukla evlendi

Hindistan'da cuma günü düzenlenen bir düğünde sıradışı bir olay yaşandı.

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kanpur kentinde meydana gelen olayda gelin, damadın ortadan kaybolmasıyla damat tarafından biriyle evlendi.

Hindistan'daki geleneklere göre düğün törenininde gelinle damat birbirine çelenk veriyor. Bunun ardından asıl seremoni başlıyor.

Times Now News'ın haberinde adları öğrenilemeyen ikiliden damadın, çelenk töreninden sonra ortadan kaybolduğu yazıldı.

Her iki aile de damadın peşinde düşse de "kaçak" hiçbir yerde bulunamadı. Bunun ardından gelinin ailesi, damadın bilerek kaçtığı sonucuna vardı.

Gelin yaşananlar yüzünden ağlamaya başladı. Kadının perişan halini gören bir konuk, gelinin törendeki "uygun bir erkekle" evlenebileceği önerisinde bulundu.

Bu fikri beğenen aile damat tarafından bir konuk seçti. Seçilen kişinin ailesi de kabul edince düğün devam etti.

Öte yandan gelin tarafı daha sonra polise şikayette bulundu. Müfettiş Shesh Narain Pandey yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:

İki taraf da bu konuyla ilgili bize geldi. Gelin tarafı, damada ve onun ailesine karşı uygun bir işlem yapılması yönünde şikayette bulunurken, damadın babası oğlunun bulunması için polisten yardım istedi.

Hindistan'da bu tür bir olay ilk kez meydana gelmiyor. Zira Karnataka eyaletinde ocak ayında yaşanan olayda yine bir gelin, damadın kaçmasının ardından konuklardan biriyle evlenmişti.