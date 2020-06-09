Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor mu? Nikah salonları açıldı mı? Düğün salonları nasıl olacak, kuralları belli mi?

Kabine Toplantısı uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapılacak. Kabine toplantısında düğün konusunun gündem olup, olmadığı merak ediliyordu. Düğün salonu işletmecileri düğün salonlarının açılacağı tarihi sabırsızlıkla beklerken, gözlerini kabine toplantısına çevirdi. 1 Haziran'da normalleşme adımları kapsamında bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi, düğünlerin akıbetinin ne olacağının merak edilmesine neden oldu. Düğün salonları ne zaman açılıyor?

Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulmasıyla, evlenecek vatandaşlar ve düğün salonları işletmecileri, düğün salonları ne zaman açılacak, sorusuna yanıt arıyor. Kabine Toplantında düğün salonlarının açılış tarihinin de görüşülmesi bekleniyordu.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Evlilik hazırlığında olan çiftler konu ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kararlarda faaliyete başlayacaktır.'' açıklamasını yaptı.

Düğün salonlarının açılacağı tarihin belirlenmesinin ardından düğün salonları nasıl olacak, hangi kurallar belirlendi? soruları arttı. Düğün salonları kuralları henüz belli değil. Düğünler ile ilgili genelgenin açıklanmasıyla düğün salonları ile ilgili hangi kuralların geçerli olacağı belli olacak.