Düğün salonları ne zaman açılacak? Kır düğünlerine izin verilecek mi?

Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar evlilik hayali kuran birçok çifti etkiledi. Salgın sürecinde getirilen yasaklamalarda düğünler iptal edilmiş, nikahlar ise belirli şartlar çerçevesinde yapılmıştı. Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla birlikte pek çok çift ve düğün salonu işletmecisi ertelenen düğünlerin yapılacağı günü bekliyor. Peki, Düğün salonları ne zaman açılıyor? Kır düğünlerine izin verilecek mi? Düğün salonlarının açılış tarihi...

Mart ayından bu yana Türkiye'de görülen corona virüs salgını nedeniyle sosyal hayatı büyük oranda etkileyen kısıtlamaların bir bölümü 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Yeni normallerle birlikte kontrollü sosyal hayat da başladı. Salgın sürecinde düğünlerini erteleyen pek çok kişi de düğünlerini yapacakları günü beliyor. Başta çiftler olmak üzere, düğün salonu işletmecileri de düğünlerin yapılacağı tarihi bekliyor. Peki, Düğün salonları ne zaman açılıyor? Kır düğünlerine izin verilecek mi? Düğün salonlarının açılış tarihi...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına bir süre ara veren düğün salonları, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci takviminde yer almadı. Corona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapıları kapalı olan düğün salonu işletmecileri, faaliyete başlayacakları tarihi dört gözle bekliyor. Uzmanlar tarafından bulaş riski nedeniyle düğün salonlarının açılması riskli bulunuyor.

DÜĞÜN SALONLARININ AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

Salgın tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağının normalleşme takviminde yer almaması evlilik hayali kuran gelin ve damat adaylarını üzdü. Salon işletmecileri de önceden planlanmış düğünleri yapmak yeni düğün taleplerini almak için çalışmalarını da tamamlamıştı. Corona sonrası düğünlerinde özellikle düğün salonlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla pek çok yenilik ile birlikte önlemler de alınmıştı. Her ne kadar kapalı düğün salonu işletmecileri de kendi önlemlerini alarak düğün sezonuna hazırlanmış olsa da düğün salonlarının açılacağı tarih ile ilgili yetkili makamlardan bir açıklama gelmedi.

Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor.

Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona gibi düğün oyunlarına izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.

KIR DÜĞÜNLERİNE İZİN VERİLECEK Mİ?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." diyor.

Özlü ayrıca şunları da ifade ediyor; "Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir."