Düğünler nasıl olacak, maskeli mi olacak? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?

Düğünler nasıl olacak? sorusu merak ediliyordu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla düğünlerin durumu netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren faaliyete başlayacağını duyurdu. Peki, düğün salonları kurallarında nelere uyulacak? Düğün salonları kuralları belli mi? Düğünler maskeli mi olacak?

Düğün salonları ve nikah dairelerinin açılış tarihinin belli olmasının ardından, düğünler nasıl olacak? Düğünler maskeli mi olacak? sorularında artış yaşandı. Corona virüsü salgını kapsamında alınan önlemler 1 Haziran itibariyle yumuşatılınca, düğün salonu işletmecileri ve evlenmek isteyenlerin gözü kulağı dün yapılan Kabine Toplantısındaydı. Düğün salonlarının açılacağı tarihin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmasıyla düğün konusunda yapılan araştırmalar arttı. Peki, düğün salonları kuralları nasıl olacak?

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, Corona Virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.

MASKE ŞARTI

İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda Corona Virüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.

HALAY DA SOSYAL MESAFE KURALI

Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.