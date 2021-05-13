Düğün salonları açılacak mı, tam kapanma sonrası düğünler ne zaman serbest olacak?

Düğünler açılacak mı, düğünler ne zaman açılacak? Tam kapanma sürecinin bitmesine az bir süre kaldı. Sosyal hayatın askıya alındığı bu günlerde yaz mevsimi yaklaştıkça düğünler hakkında yapılan aramalar da artıyor. İşte düğünler ile ilgili merak edilenler…

Düğünler ne zaman başlayacak, düğün salonları açılacak mı? Düğün sezonu geldi. Evlenmek için bekleyen vatandaşlar yasak sonrası düğünlerin yapılıp yapılmayacağını bekliyor. 17 günlük tam kapanma süreci bitecekken gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Kpatılan düğün salonlarının, bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.

Tam kapanmanın ardından normalleşmenin nasıl olacağı henüz belli değil. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.

KADEMELERİ GEÇİŞLERİN ARASINA ZAMAN KONULMALI

Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor.