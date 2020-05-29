Düğün salonları 1 Haziran’da açılıyor mu? Düğün salonları açılış tarihi belli oldu mu? Düğün salonları ile ilgili açıklama

Düğün salonları ile genelge yayınlanıp, yayınlanmadığı merak konusu. Corona virüsü önlemleri kapsamında çalışmaya ara verilen işletmelerden biri de düğün salonları oldu. Normalleşme adımının 11 Mayıs’ta açılmasıyla beraber, düğün salonlarının açılış tarihi araştırılıyor. Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün yasakları ne zaman bitiyor? Sorularının ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün normalleşme takvimine yönelik açıklama yapması, düğün yasakları ile ilgili sorulan soruların artmasına neden oldu. Peki, düğün salonları ne zaman açılır? Düğün salonları açılış tarihi belli mi?

Düğün salonları açılıyor mu? Düğün salonları 1 Haziran’da mı, 11 Temmuz’da mı açılıyor mu? soruları düğün yasakları kapsamında yoğun bir şekilde sorulan soruların başını çekiyor. Normalleşme takviminin ilk adımı 11 Mayıs’ta atılırken, ikinci adımı da 27 Mayıs – 31 Ağustos için atıldı. Düğün yapacaklar ve düğün salonu işletmecileri normalleşme takvimini yakından araştırıyor. Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği belirtiliyor. Düğün salonları 1 Haziran’da açılıyor mu? İşte düğün salonları ile ilgili açıklama…

NORMALLEŞME TAKVİMİNİN İKİNCİ ADIMINDA DÜĞÜN SALONLARI AÇILIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından normalleşme sürecinin ikinci aşaması açılırken, düğün salonlarının bu ikinci aşamada olup olmayacağı merak ediliyor.

Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor. Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği belirtiliyor. İlk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği aktarılyor.

KIR DÜĞÜNLER ÖNCELİK

Kır düğünlerine izin verilmesi öncelikli plan arasında yer alıyor. Şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.