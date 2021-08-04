04 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 0.35 EURO 10,0460 0.67
USD 8,4810 0.90 ALTIN 493,690 0.95 BIST 1414 0.35 EURO 10,0460 0.67 USD 8,4810 0.90 ALTIN 493,860 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Düğün kabusa döndü! İkramdan sonra çok sayıda kişi...

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 18:43 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 18:43

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 115 kişi hastanelerde tedaviye alındı.


Olay, Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. İlçede düzenlenen bir düğüne katılanlardan çok sayıda kişi düğünde ikram edilen yemeklerden yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvuran 115 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

Süleymanpaşa Tekirdağ düğün
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.