Burdur Gölü kenarında bulunan düğün salonunda düğün sahiplerinden habersiz davetlilerden birinin attığı iddia edilen havai fişek, göl kenarındaki sazlık alanda yangına neden oldu. Bir anda büyüyen yangın, yaklaşık 10 dekar alanda etkili oldu. Yangına, Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü TOMAsı ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonunda söndürüldü.
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Düğün kabusa döndü! Bütün ekipler seferber oldu
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) | 10 Temmuz 2021 Cumartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 1:36