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Düğün hastanede bitti!

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 1:24 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 1:24

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yakılan maytapların dumanından etkilenen Afganistan uyruklu 20 kişi hastaneye kaldırıldı.


Afgan uyruklu Basire Soltani ile Farzad Amiri çiftinin Uzunsokak'taki  düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetliler, pastanın  üzerinde yanan maytapların dumanından etkilendi.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil  Servis ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiye müdahale  etti.
 
Bazı davetliler salondan kendi imkanlarıyla çıktı, mide bulantısı, baş  dönmesi ve baygınlık geçirenlere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
 
Aralarında çocukların da olduğu 20 Afgan hastanelerde tedavi altına  alındı.
 

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Trabzon Ortahisar düğün
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