Düğmeye basıldı! Tarihi hamle! 500 milyon lira...

Yerli sanayiye destek için düğmeye basıldı. Ara ve yatırım malı ithalatındaki 2 bin 800 ürün incelendi. 15 milyar dolar tasarruf sağlayacak 43 ürün için teşvik paketi hazırlandı.

