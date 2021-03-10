Dudu ilk kez gelinlik giydi!

Seda Sayan, gelinlere büyük bir sürprizinin olduğunu söyleyince herkes merak içinde kalıyor. Sürpriz kişiyi stüdyoya çağırınca Dudu çok duygulanıyor. Eşi Samet Bey, elinde gelinlikle içeri girip eşinin önünde durunca diğerleri çok duygulanıyor. Evlendiği sırada gelinlik giyme şansını kaçıran eşine büyük bir sürpriz yapan Samet Bey, tek taş yüzük ile de evlilik teklifini bir kez daha yapıyor. Gözleri dolan Dudu, kulisine giderek gelinliği giyiyor ve herkesin alkışlarıyla stüdyoya giriş yapıyor. Bu anlar izleyenlerin gözlerini doldururken Dudu ve Samet Bey dans ederek mutluluklarını taçlandırıyorlar.

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