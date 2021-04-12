Dudak yemek, dudak kemirmek orucu bozar mı? Oruçluyken dudak yiyince oruç bozulur mu?

Oruç ayı yani Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan şeyler sıklıkla araştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de dudak yemek ve dudak kemirmek. İlahiyatçıların en fazla yanıtladığı soruların başında dudak yemenin orucu bozup bozmadığıdır. Dudak yemenin oruca verdiği zararlar merak ediliyor.

Dudak Yemek, Dudak Kemirmek Orucu Bozar mı?

İnsan vücudunda yalnızca beden içerisinde yer alan parçaların yutulması sonucu orucun bozulmayacağı İslam alimleri tarafından yorumlanmıştır. Öyle ki dudak vücudun içinde değil dışarısında olarak belirtilmiştir. Bundan dolayı oruçlu iken dudak yemek orucu bozar.

Dudak kemirmek ise dudaktan çıkan parçanın yutulmadığı takdirde orucu bozmayacağı belirtilir. Dudak kemirmek orucu bozmasa da oruç için bir risk teşkil eder. Bundan dolayı oruçlu iken dudak yemek ve dudak kemirmenin mutlaka yapılmaması önerilmektedir.

Dudak yerken eğer susam tanesinden daha büyük bir parça yutulursa bu durumda o kişinin orucu bozulmuş olur ve o kişi bir gün kaza yapması gerekir.

Oruçluyken Dudak Yiyince Oruç Bozulur mu?

Oruçlu iken orucu bozacak faktörlerden uzak durmak gerekir. Özellikle Ramazan ayının da gelmesi ile birlikte orucu bozan faktörler sıklıkla araştırılmaktadır. Orucu iken dudak yemenin oruca etkisi de merak edilen sorular arasındadır. Oruçlu iken dudak yiyince oruç bozulur. Çünkü oruçlu iken dudak parçası yutmak ya da dudak kemirmek oruca doğrudan zarar verir. Bundan dolayı oruç esnasında orucun bozulmaması için dudak yemek gibi alışkanlıklardan uzak durmak gerekmektedir.

Oruçlu iken dudak yemek eğer yenilen parça susam tanesi kadar ise bilerek yutulması durumunda oruç bozulmaz. Susam tanesinden daha büyük bir parça ise dudak yemek bu durumda orucu bozar. Eğer istemeden ya da bilmeyerek dudak kemirme sonucunda dudaktan çıkan parçanın yutulması da yine orucu bozmaz.