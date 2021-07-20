Dudak uyuşması neden olur, nasıl geçer?

Dudaklarda karıncalanma ve uyuşma oldukça nadir durumlarda görülen belirtilerdendir. Sık sık yaşanılması halinde endişeye neden olan dudak uyuşması çoğu zaman felç riski ile ilişkilendirilir. Stres, soğuğa maruz kalma veya alerjik durumlarda da ortaya çıkabilen dudak uyuşması sık yaşanıyorsa mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor. Peki, Dudaklarda karıncalanma neden olur? Dudak uyuşması neden olur? Üst dudak uyuşması neden oluyor, nedenleri ne? İşte dudak uyuşmasının nedenleri...

Dudaklarda karıncalanma tipik olarak çoğu kişinin önemsemediği bir durumdur. Birçok kişinin farklı zamanlarda başına gelen dudak uyuşması stres ya da farklı ürünlerin kullanımı ile beraber ortaya çıkabilir. Kısa süreli ve anlak yaşanan bu durum endişelendirmese de sık yaşanılması bazı hastalıkları akıllara getirebilir.

DUDAK UYUŞMASI NEDEN OLUR? KARINCILANMA HASTALIK HABERCİSİ Mİ?

Dudak uyuşması çok ciddi hastalıkların altta yatan nedenleri arasında gelebilir. Kimi zaman da önemsenmeyecek bir durum kaynaklı da olabilir. Örneğin kullanılmış olan kozmetik ürünlerin bir yan etkisi olarak dudak uyuşması meydana gelebilir. Aynı zamanda stres ve kaygı ile beraber psikolojik olarak birtakım gerginlikler karşısında, dudak uyuşması görülebilir.

Ayrıca dudaklarda karıncalanma yaşanabilecek olası bazı hastalıkların getirdiği yan etki sebebiyle de meydana gelebiliyor. Ciddi anlamda ise özellikle beyinde oluşmuş olan sinsi bir tümör dudak uyuşukluğu sebebi yaratabilir. Ancak gerçek ve kesin olarak tanının konulabilmesi için mutlaka uzman bir doktora başvurmak ve tetkiklerin sonuçlarını almak gerekiyor.

Dudak çevresinde meydana gelen uyuşukluk konusunda, öncelikle uzman bir doktor kontrolü altında teşhis konulması gerekiyor. Özellikle hastanın tıbbi geçmişi, dudak uyuşmasına neden olacak ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Bu doğrultuda fiziki muayene ile beraber nörolojik semptomlar teşhis noktasında önemli bir yere sahiptir.

DUDAKTA KARINCALANMA VARSA SEMPTOMLAR TAKİP EDİLMELİ!

Ancak çok çeşitli sebeplerden dolayı dudak uyuşması meydana geldiği için, aynı doğrultuda tedavisi de karmaşıktır. Eğer hava şartları gibi normal koşullar altında dudak uyuşması meydana gelmiş ise, bu durum kendiliğinden geçebilir. Nedeni ciddi hastalıklar ise, o zaman mutlaka uzman doktor kontrolünde belli bir süre semptomlar takip edilmelidir. Buna bağlı olarak belli başlı bazı tedavi yöntemleri özel olarak uygulanır.

DUDAK UYUŞMASINI SIK YAŞIYORSANIZ...

Dudak uyuşması ile karşı karşıya kalındığı vakit öncelikle nöroloji polikliniklerine gidilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda vücutta meydana gelebilecek olası uyuşma için nöroloji bilimi devreye girer. Bu bağlamda tedavi eden uzman doktor ise nörolog olarak öne çıkıyor. Tabii bunun dışında nörolog ile beraber aynı zamanda fiziki açıdan da tedavi büyük öneme sahiptir.

PSİKOLOJİK DE OLABİLİR

Yaşanabilecek olası psikolojik sorunlardan kaynaklı ise, o zaman bir psikiyatri doktoru bünyesinde de kontrol ön plana çıkıyor. Yani dudak uyuşması söz konusu olduğu vakit, komple bir tetkik ve teşhis yöntemi farklı uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Böylece hastalığın sebebine bağlı olarak değişik tedavi yöntemleri ele alınır. Mutlaka ciddiye alınması gereken rahatsızlıklar içerisinde gelmektedir.

DUDAK UYUŞMASI İLE ORTAYA ÇIKAN DİĞER BELİRTİLER

Dudak uyuşması yaşandığı vakit belli başlı bazı semptomlar yaşanmaktadır. Bu doğrultuda altında yatan sebep ne olursa olsun ortak şekilde bazı belirtiler yaşanır.

Yanma hissi

Karıncalanma hissi

Kızarıklık

Sıcaklık ve şişme

Zaman içerisinde ilgili bölgede kanama

Bununla beraber aynı zamanda nörolojik birtakım belirtiler de söz konusu olabilir.

Denge sorunu ile beraber yürüme zorluğu ve düşme

Kas koordinasyonunda kayıplar

Kas seğirmesi ile beraber spazmlar ve nöbetler

Kas güçsüzlüğü

Bu şekilde daha birçok farklı durum ile beraber dudak uyuşması belirtisi ön plana çıkmaktadır.

MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞIN

Meydana gelebilecek olası problemlere karşı mutlaka zamanında tetkik ve teşhislerin yapılması çok önemlidir. Böylece uygun şekilde ele alınabilecek olan tedavi yöntemleri doğrultusunda, sorun belli bir süre içerisinde ortadan kaldırılabilir. Elbette hastalığın ciddiyetine bağlı olarak sürenin ne kadar değişkenlik göstereceği bu konuda tam olarak bilinmiyor.