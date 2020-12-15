Dudak dolgusunun faydaları

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusu enjeksiypnuyla dudak ve dudak çevresinde yapılabilecek düzeltmeleri sizler için anlattı.

Yaşlanma süreci kaçınılmazdır, herkesin yaşadığı bu süreçte dudaklar dahil olmak üzere yüzün görünümü değişir. Yaşlandıkça dudaklar yavaş yavaş hacmini ve tanımını kaybedebilir. Bu durumda enjeksiyon uygulamalarıyla dudaklarda hacim ve kontur kayıpları ameliyata gerek olmadan giderilebilir.

Vermilyon sınırı ile dudakların ana hatları tanımlanarak dolgunlaştırılabilir. Kişinin ihtiyacına göre alt ve üst dudaklara hacim verilebilir. Eros yayı daha belirgin hale getirilebilir. Ağzın kenarlarındaki çizgilerin görünürlüğü azaltılabilir. Philtrum sırtlarına yani üst dudaktan burna doğru uzanan çizgilere tanım verilebilir. Üst dudakta dikey olarak uzanan özellikle sigara içen kişilerde görünen çizgiler (perioral çizgiler olarak bilinir) azaltılabilir.

Hızlı ve ağrısız bir işlemdir

Dudak dolgu maddelerinin uygulanması sadece 20 dakika sürer ve anesteziyle birlikte ultra ince bir iğne kullanıldığı için, baştan sona herhangi bir ağrı hissedilmez. Tedaviden birkaç saat sonra iğne batması benzeri hafif bir his yaşanabilir, ancak bu tedaviyle ilişkili akut bir genellikle oluşmaz.

Doğal görünümlü sonuçlar elde edilebilir

Dudak dolgu maddeleri, dudakları daha genç görünüme kavuşturur, konturları ve ana hatları vurgular. Doğru dozlarda uygulandığında oldukça doğal bir görünüm sağlayabilir.

Dudak dolgu maddeleri, aslında insan vücudunda zaten var olan hyaluronik asitten oluşur. Gençken ciltte bol miktarda hyaluronik asit bulunur ve cildin kırışıksız ve hacimli görünmesini sağlar. Yaşlandıkça, miktarı azalır ve derin çizgilere ve kırışıklıklara neden olur. Bu nedenle ciltteki hyaluronik asit seviyesi yenilendiğinde daha genç bir görünüme kavuşulabilir.

Dudak dolgusunun etkisi yaklaşık altı ay sürse de, ardışık tedaviler bu etkilerin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayabilir.