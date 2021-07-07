Dubai'de bulunan Cebel Ali Limanı'nda büyük patlama!

Dubai hükümetinin medya ofisinden limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Limanda demirli geminin konteynerindeki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir ölü veya yaralının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, limanda gemi hareketliliğinin normal seyrine dönmesi ve herhangi bir kesintinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.