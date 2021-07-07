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Dubai'de bulunan Cebel Ali Limanı'nda büyük patlama!

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 23:27 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 1:12

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.


Dubai hükümetinin medya ofisinden limanda meydana gelen patlamaya  ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
 
Limanda demirli geminin konteynerindeki patlamanın ardından çıkan  yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir ölü  veya yaralının bulunmadığı belirtildi.
 
Açıklamada, limanda gemi hareketliliğinin normal seyrine dönmesi ve  herhangi bir kesintinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.
 
BAE'nin en önemli limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent  merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.
 

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