Duayen gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti. Dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Acı haberi Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.Çelik şu mesajı yayınladı:"Değerli büyüğümüz Sami Kohen'in ailesine, yakınlarına, Milliyet Gazetesi'ne başsağlığı dilerim. Çok önemli analizler, faydalı kitaplar ve çok güzel hatıralar bıraktı. Dostluğunu asla unutmayacağım ve kendisini daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağım."

Sami Kohen 1954 yılında çalışmaya başladığı Milliyet Gazetesi'ndeki görevine aralıksız şekilde devam ediyordu.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Sami Kohen’e “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü” törenle verilmişti.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran Sami Kohen 1928 yılında İstanbul 'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet'e katıldı.