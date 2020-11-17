Duayen gazeteci Nedim Demirağ hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 17 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Nedim Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi çatısında altında çalışan ve İzmir'in turizm sektörüne de birçok tesis kazandıran Demirağ'nın ölümü, İzmir basın camiasını yasa boğdu.
Duayen gazeteci Nedim Demirağ'nın cenazesi çarşamba günü Çeşme'de öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çakabey Kabristanlığında toprağa verilecek.
NEDİM DEMİRAĞ KİMDİR?
1950 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimi gördükten sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir buçuk yıl dil eğitimi gördü. İzmire geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1980 yılında Hür Holdingin Ege bölge temsilcisi oldu. 1983 yılından 2004 yılına kadar Hürriyet Ege Bölge temsilcisi görevini yürütttü.Evli ve bir çocuk babasıdır.