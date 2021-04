DSP Genel Başkanı Aksakal: Mevcut dış politika konusunda iktidarı destekliyoruz

"DIŞ POLİTİKADA AK PARTİ'Yİ DESTEKLİYORUZ"

"KOALİSYONLARIN KURULMASI ZORUNLULUĞU..."

Aksakal sözlerine şöyle sürdürdü: "Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, seçimlerden önce koalisyonların kurulması zorunluluğu ortaya çıktı. Şimdi her ittifak kendi cumhurbaşkanının seçilebilmesi adına her partiye ve her seçmene yani tanımlaması doğru olursa bir seçmene dahi muhtaç hale geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için birinci turda özellikle seçilebilmesi için yüzde elli artı bir seçmene ihtiyacı var. Şimdi bu açıdan baktığımızda her parti bir şekilde bir ittifakın içerisinde yer alma arayışında olacaktır. Karşılığı da herhangi bir partiyle ittifak içerisine girmek olacaktır. Dolayısıyla Demokratik Sol Parti olarak da bu sistemin dışında kalabilme ihtimalimizin olmadığını söyleyebilirim. Ancak seçim tarihi konusunda seçimlerin, normal zamanında yapılabileceği konusunda bir görüş ayrılığı da varsa daha seçimlere çok zaman var. Tabii bunu öncelikle ittifaklar anlamında hakim partilerin yönlendirmesi olarak görmek çok doğru olmayacaktır." Aksakal, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretlerde koalisyon konuşmadıklarını da anlattı.