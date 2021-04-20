DSP Genel Başkanı Aksakal: Mevcut dış politika konusunda iktidarı destekliyoruz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, polemikhaber yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. DSP lideri Aksakal, Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye'nin mevcut dış politikası ile ilgili ise şu tespitlerde bulundu: "Diyalog tabii her konuyla ilgili, sadece siyasetle değil, sosyal yaşamda da olduğu üzere diyalog her açıdan önemli bir tavırdır. Ancak eğer diyalogla bazı şeyler çözülemiyorsa diplomatik anlamda başka seçenekler de gündeme gelebilir. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı bunlardan bir tanesiydi. O barış harekatı yapılmadan önce bu diyaloglar Türkiye tarafından yine olmuştu. Ancak şu bir gerçek ki Türkiye'yle Yunanistan arasında ta Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren başlayan bir sıcak ortam biraz önce sizin tanımladığınız manada söylemek isterim, vardır"
'Gerek Doğu Akdeniz'de olsun gerek Ege'de olsun Yunanistan'la sular hiçbir zaman serinlememiştir' diyen Aksakal "Hep sıcak durmuştur. Ama Türkiye gerek Kıbrıs gerek Adalar konusunda Yunanistan'la arasındaki görüş ayrılıkları, öyle diyelim, her zaman haklı pozisyonda kalmıştır. Türkiye'nin hiçbir zaman ne Yunanistan'ın ne de başka devletin hak ve menfaatlerinde gözü olmamıştır. Ancak Türkiye'nin hak ve menfaatleri üzerinde bazı yaptırımlar ya da kendilerine yönelik kararlar almaya çalışan devletler varsa da Türkiye bunlardan hiçbir zaman kararlılığından imtina etmemiştir. AK Parti iktidarının gerek Güneydoğu'daki terörle mücadele konularında, gerek Doğu Akdeniz'de gerek Kıbrıs politikalarında Ege politikası hatta Avrupa Birliği politikalarında bugün izlenen uygulamaların, bugün izlenen çizginin biz her zaman destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin hak ve menfaatleri ön plana çıkaran ve ön planda tutan bir politika izleniyor. Tabii bunu ikiye ayırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"DIŞ POLİTİKADA AK PARTİ'Yİ DESTEKLİYORUZ"
Aksakal "İktidarlar tarafından dış politika konusunda bugün izlenen rotanın doğru bir rota olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve bunları bir adım daha öteye taşıma noktasında alınan kararlara Demokratik Sol Parti olarak her zaman destek verdik. Özellikle ta Kuzey Irak'tan başlayan ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede küresel emperyalizmin kendince yaratmaya çalıştığı yeni devlet yapılanmasına karşı duruşta olumlu politikalar uygulandı. Doğru kararlar alındı ve Türkiye bugün bu kararları ayakta tutmak zorundadır. Sadece iktidar açısından değil parlamentodaki ya da parlamento dışındaki tüm siyasi mekanizmaların iktidarın yanında bir görüntü vererek dış dünyaya karşı Türkiye'nin gücünü hissettirmesi lazım. Biz bu konuda hassasiyetimizi koruyoruz" dedi.
"KOALİSYONLARIN KURULMASI ZORUNLULUĞU..."
Aksakal sözlerine şöyle sürdürdü: "Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, seçimlerden önce koalisyonların kurulması zorunluluğu ortaya çıktı. Şimdi her ittifak kendi cumhurbaşkanının seçilebilmesi adına her partiye ve her seçmene yani tanımlaması doğru olursa bir seçmene dahi muhtaç hale geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için birinci turda özellikle seçilebilmesi için yüzde elli artı bir seçmene ihtiyacı var. Şimdi bu açıdan baktığımızda her parti bir şekilde bir ittifakın içerisinde yer alma arayışında olacaktır. Karşılığı da herhangi bir partiyle ittifak içerisine girmek olacaktır. Dolayısıyla Demokratik Sol Parti olarak da bu sistemin dışında kalabilme ihtimalimizin olmadığını söyleyebilirim. Ancak seçim tarihi konusunda seçimlerin, normal zamanında yapılabileceği konusunda bir görüş ayrılığı da varsa daha seçimlere çok zaman var. Tabii bunu öncelikle ittifaklar anlamında hakim partilerin yönlendirmesi olarak görmek çok doğru olmayacaktır." Aksakal, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretlerde koalisyon konuşmadıklarını da anlattı.