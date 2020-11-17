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DSÖ uyardı! Rahim ağzı kanseri vaka sayısı artabilir!

17 Kasım 2020 Salı - 17:19 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 17:20

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser çeşidi olan rahim ağzı kanserinden (serviks) her yıl ortalama 311 bin kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.


DSÖ, rahim ağzı kanserinin önlenebilmesi için Dünya Sağlık  Asamblesi'nde alınan bir kararla dünya genelinde "Rahim Ağzı Kanserleri  Eliminasyon Programı" başlattı.
 
 
194 üyeli Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ülkelerin bu kanseri  ortadan kaldırmayı ilk kez taahhüt ettiği için programın tarihi bir mihenk taşı  olduğunun altı çizildi.
 
Açıklamada, halk arasında rahim ağzı olarak bilinen servikal  kanserlerin "önlenebilir hastalıklar" arasında yer aldığı, erken teşhis edilirse  ve yeterince tedavi edilirse iyileştirilebileceği vurgulandı.
 
KADINLAR ARASINDA GÖRÜLEN DÖRDÜNCÜ KANSER TÜRÜ!
 
Rahim ağzı kanserinin küresel çapta kadınlar arasında en sık görülen  dördüncü kanser çeşidi olduğu aktarılan açıklamada, bu alanda yıllık vaka  sayısının 570 bin, ölü sayısının da ortalama 311 bin kişiye ulaştığı kaydedildi.
 
2030 YILINA KADAR VAKA SAYISI 700 BİNE ÇIKABİLİR!
 
DSÖ, 2030'a kadar yıllık rahim ağzı kanseri vaka sayısının 700 bine,  yıllık ölü sayısının da özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde 400 bine  çıkacağı uyarısında bulundu.
 
Açıklamada, bu kanser çeşidinin görülme sıklığının yüksek gelirli  ülkelere göre neredeyse iki kat, ölüm oranlarının ise üç kat daha yüksek olduğu  vurgulandı.
 
"SENARYO YENİDEN YAZILABİLİR"
 
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin  yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kanseri ortadan kaldırmak bir zamanlar imkansız  bir rüya gibi görünebilirdi ancak şimdi bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için uygun  maliyetli, kanıta dayalı araçlara sahibiz." ifadesini kullandı.
 
DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Dr.  Prenses Nothemba Simelela ise küresel sağlık aktörlerinin onlarca yıllık ihmali  sonucu rahim ağzı kanserinde yüksek ölüm oranı görüldüğüne, "ancak senaryonun  yeniden yazılabileceğine" işaret etti.
 

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