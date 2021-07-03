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DSÖ tehlikeli oranı verdi! Delta varyantı tırmanışa geçti
Koronavirüs salgını sıkı tedbirler ve aşılama ile kontrol altına alınırken, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla birlikte tekrar tırmanışa geçti. Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili korkutan verileri açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.