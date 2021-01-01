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DSÖ, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi!

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 0:45 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 0:45

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.


Çin'in, Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu  hastalığı tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmesinin yıl dönümünde DSÖ'den önemli bir  açıklama geldi.
 
Örgütten 2020'nin bitmesine saatler kala yapılan yazılı açıklamada,  Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu  biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer iş birliğinde  geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiği aktarıldı.
 
DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao konuya ilişkin  yaptığı açıklamada "Bu, Kovid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok  olumlu bir adım." değerlendirmesinde bulundu.
 
Simao, dünyada ihtiyaç duyulan tüm ülkelere aşıların eşit şekilde  dağıtımı için büyük bir küresel çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
 
DSÖ ve ortaklarının "güvenlik ve etkinlik standartlarına ulaşan diğer  aşıları değerlendirmek için gece gündüz çalıştığını" belirten Simao, salgını sona  erdirmek için tüm ülkelerin kritik aşı tedarikinin sağlanmasının hayati önem  taşıdığının altını çizdi.
 
Pfizer ve BioNTech, aşı tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB),  İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yapmıştı. ABD hükümeti, aşı adayının  başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1,95 milyar dolar  ödemeyi taahhüt ederken, AB aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 40 milyon doz,  Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşmeler  imzalamıştı.
 
Şirket, aşıdan 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz üretmeyi  planlıyor.
 

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