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DSÖ’nün uyarısı korkutmuştu! ABD’den kritik ‘Mu varyantı’ açıklaması

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada hızla devam ediyor. Aşı kampanyaları ile bir an önce salgından kurtulmanın planları yapılıyor. Fakat ortaya çıkan yeni mutasyonlar tedirginlik yarattı. Özellikle Hindistan’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Delta varyantına karşı sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü’nden son yapılan açıklamada ise Kolombiya’da tespit edilen ‘B.1.621’ mutasyonuna dikkat çekildi. Yayınlanan raporda ‘Mu varyantı’nın aşıya karşı direnç gösterdiği vurgulandı. Tüm dünyada paniğe neden olan gelişme sonrası ABD'nin salgındaki en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci’den de konuya ilişkin çarpıcı açıklama geldi.

DSÖ’nün uyarısı korkutmuştu! ABD’den kritik ‘Mu varyantı’ açıklaması Dünya Sağlık Örgütü, düzenli yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika'da etkili olan B.1.621 varyantına ayırmış, söz konusu raporda; varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilmişti.
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