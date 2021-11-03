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DSÖ'den Hindistan'da üretilen Covaxin aşısına acil kullanım onayı

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 16:33 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 16:35

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.


DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından  uzmanların yer aldığı Teknik Danışma Grubu bugün toplandı.
 
Toplantıda, Covaxin aşısının Kovid-19'a karşı korunmada DSÖ  standartlarını karşıladığı, aşının faydalarının risklerinden çok daha ağır  bastığı ve kullanılabileceği kararı çıktı.
 
Örgüte Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan  Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri inceledi ve  Covaxin aşısının 18 yaş üstü tüm gruplarda 4 haftada 2 doz halinde kullanılması  tavsiyesinde bulundu.
 
Açıklamada, Covaxin'in ikinci dozdan 14 gün sonra Kovid-19'a karşı  yüzde 78 etkili ve kolay depolanması bağlamında düşük ve orta gelirli ülkeler  için son derece uygun bir aşı olduğunun altı çizildi.
 
DSÖ, bu kararıyla 8'inci Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu
 
DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği  Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı  üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Moderna, Janssen ve  Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.
 
Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in  geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımını onaylamıştı.

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