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DSÖ heyeti: Salgının Vuhan'dan kaynaklandığına dair kanıt yok

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 0:15 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 0:15

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.


Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, DSÖ heyetinden Rus uzman  Vladimir Dedkov, Kovid-19'un kökenine dair yeni bir açıklamada bulundu.
 
Dedkov, Vuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm  koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini  söyledi.
 
Kovid-19'un Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı  iddialarını da yalanlayan Dedkov, "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış.  Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor." ifadelerini  kullandı.
 
2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından  yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla  kurulan enstitü, "Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve  yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu.
 
Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, "Kovid-19'un başka  bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine  dair kanıtlanmayan" karşı iddialar ortaya atmıştı.
 
Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti
 
Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma  başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de  DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat  kısıtlamaları getirmişti.
 
Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD,  Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan  uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e  gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının  ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.
 
İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen  heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi  toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.
 
Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların  görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı  Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti  Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.
 
Kovid-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü
 
Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey  eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu  hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.
 
Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden  kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17  Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
 
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir  beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce  bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.
 

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