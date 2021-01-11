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DSÖ heyeti bu hafta Çin'e gidecek

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 9:53 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 9:53

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe Çin'e geleceği bildirildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, DSÖ heyetinin ülkeye yapacağı ziyaretiyle  ilgili kısa bir açıklama yayımladı.
 
DSÖ uzmanlarından oluşan bir heyetin, Kovid-19 salgınına neden olan  virüsün kaynağını araştırmak üzere 14 Ocak'ta salgının çıkış noktası olan Çin'e  geleceğinin belirtildiği açıklamada, uzmanların Çinli meslektaşlarıyla görüşeceği  kaydedildi.
 
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği  olağan basın toplantısında, Kovid-19 kaynağının araştırılması için örgütle  istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.
 
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı  açıklamada, Kovid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen  uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e  gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki  üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son  dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına  uğrattı." ifadesini kullanmıştı.
 
  
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ  bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.
 
  
 

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