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DSÖ Direktörü'nden corona ile mücadele açıklaması! 'Türkiye yaptı'

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:37 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 9:37

Corona virüs ile mücadede Türkiye'nin başarısına dikkat çeken DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda" dedi.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda. Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kurallarından bir tanesi test yapılması. Türkiye bunu günde 20 bin testten 50 bin teste çıkarabilmiş durumda" diye konuştu.
 
Türkiye'deki vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Kluge, "Biz haziran ayının başında sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı zaman bir çıkış görmüştük ama daha sonra o da inişe geçip stabilize oldu. Benim burada bulunmam da zaten Türkiye'nin kaydetmiş olduğu ilerlemeyi, aşamayı en iyi şekilde gösteriyor diye düşünüyorum" dedi.
 
 

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DSÖ corona Türkiye
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