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DSÖ'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kasım sonu itibarıyla...

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 21:21 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 21:21

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dünya genelinde Faz 3 denemeleri devam eden 10 aşı adayından bir veya ikisinin sonuçlarının kasım sonu itibarıyla alınabileceğini bildirdi.


DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün  İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle  düzenlediği basın toplantısında, "Bu pandemide, özellikle Kuzey Yarımkürede  kritik bir dönüm noktasındayız. Önümüzdeki birkaç ay çok zor geçecek ve bazı  ülkeler tehlikeli bir istikamette ilerliyor." uyarısında bulundu.
 
Ghebreyesus, ülke liderlerini daha fazla gereksiz ölümleri, temel  sağlık hizmetlerinin çökmesini ve okulların tekrar kapanmasını önlemek için  derhal harekete geçmeye çağırdı.
 
Oksijenin Kovid-19 hastaları için en gerekli "ilaçlardan" biri  olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, sürdürülebilir oksijen tedarikini artırmak  için tüm hükümetler, ortaklar ve özel sektör ile dayanışma içinde çalışmaya  kararlıdır." ifadesini kullandı.
 
Ghebreyesus, salgın döneminde oksijene yönelik talebin katlanarak  arttığını belirterek, tahminlerine göre, dünyadaki en fakir ülkelerin hasta  bakımı için ihtiyaç duydukları oksijenin sadece yüzde 5 ila 20'sine sahip  olduklarını aktardı.
 
"Aşılara ilişkin beklentiler dengeli olmalı"
 
Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden  başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise "Devam eden aşı çalışmalarını  izleyebildiğimiz kadarıyla en iyi beklentimiz, yıl sonundan önce, muhtemelen  kasım sonundan itibaren, bir veya iki aşı denemesinden sonuç alabileceğimizdir."  dedi.
 
Swaminathan, aşıların acil kullanımının gündeme gelmesi halinde ise  DSÖ'nün bu konuda "minimum kriterleri" olduğunu belirtti.
 
Halen dünya genelinde 10 aşının Faz 3 denemelerinin devam ettiğini  işaret eden Swaminathan, aşıların başarılı olmasına ilişkin beklentilerin  "dengeli" olması gerektiğini vurguladı.
 
Swaminathan, aşıların Kovid-19'a karşı başarılı olmama ihtimaline de  değinerek, "Çünkü aşı denemelerinin başarı oranlarının yüzde 10-20 olduğunu  biliyoruz." diye konuştu.
 
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Avrupa'da vaka  sayılarında, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde "fevkalade" bir artış olduğunu  söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşı
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