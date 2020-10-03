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DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz

AA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 0:46 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 0:46

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin test kapasitesini ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladı.


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DSÖ Avrupa test
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