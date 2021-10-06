06 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.372 -1.43 EURO 10,2740 -0.18
USD 8,8870 0.21 ALTIN 503,490 0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

DSÖ'den son dakika aşı kararı! Çocuklar için ilk kez olacak

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 20:47 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 20:47

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahra Altı Afrikası'nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.


DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni geliştirilen sıtma aşısının  pilot uygulama süreci ve etkililik oranına değinildi.
 
Pilot uygulama kapsamında aşının 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve  Malavi'de denendiği kaydedilen açıklamada, aşının "karasu humması" olarak bilinen  zehirli sıtmayı da önlediğinin doğrulandığı bildirildi.
 
Açıklamada DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Bu  tarihi bir an. Uzun süredir beklenen sıtma aşısı bilim dünyası, çocukların  sağlığı ve sıtmanın kontrolü açısından çığır açıcı niteliktedir." ifadelerine yer  verildi.
 
RTS,S/AS01 aşısının dağıtım ve ulaşımının kolay olduğu, şimdiye kadar  3 Afrika ülkesinde 2,3 milyon dozun üzerinde aşısının uygulandığı ve bu aşının  uygun maliyetli olduğu da açıklamada belirtildi.
 
Faz 3 çalışması 2017'de sonuçlanan RTS,S/AS01 sıtma aşısının pilot  uygulaması 2019'da Malavi'de başlamıştı.
 
DSÖ'nün onaylamasının ardından Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin  (GAVI) aşı kullanımını onaylaması ve dozları temin ederek ülkelere dağıtması  bekleniyor.
 
Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7  günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş  ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle  kendini belli ediyor.
 
Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun  ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.
 
Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını  kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.
 

ETİKETLER

Dünya Sağlık Örgütü Sahra Altı RTS S/AS01 aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.