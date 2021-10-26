DSÖ'den Kovid-19 aşı çağrısı: Tek koşul olarak istemeyin
AA | 26 Ekim 2021 Salı - 17:20 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:26
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
Aynı zamanda tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.