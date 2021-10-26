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DSÖ'den Kovid-19 aşı çağrısı: Tek koşul olarak istemeyin

AA |  26 Ekim 2021 Salı - 17:20 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:26

DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.


DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.

Aynı zamanda tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.
 

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