12 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 -0.94
USD 8,4050 -0.28 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

DSÖ'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra...

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 19:06 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 19:06

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdıktan sonra da maske takılması gerektiğini belirterek, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz." dedi.


Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın  toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.
 
"Mevcut aşılar, virüs bulaşması halinde ciddi hastalıkları veya ölümü  önlemede çok iyi." diyen Harris, iki doz aşı yaptıranların maske takmaya devam  etmesi gerektiğini vurguladı.
 
Harris, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla  aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz. Yani, maskenizi  takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda  olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı  önlemekle ilgili bir konu." diye konuştu.
 
Maske takılmasıyla Kovid-19'un varyantlarının bulaşma riskinin  azalacağına işaret eden Harris, virüsün yayılmasını engellemek için sadece maske  takmanın da yeterli olamayacağına dikkati çekti.
 
Harris, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalıklardan ve kapalı  alanlardan kaçınılması, dışarı çıkıldığında her türlü önlemin alınması ve  odaların havalandırılması gibi tüm genel halk sağlığı önlemlerine riayet edilmesi  gerektiğinin altını çizdi.
 
Harris, bilim insanlarının aşıların bulaşmayı azaltmaya yardımcı olup  olmayacağını henüz bilmediğini yineleyerek, "(Aşıların) buna yardımcı olduklarını  ancak her şeyi yapmadıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden sizden diğer önlemleri  almanızı istedik." ifadelerini kullandı.
 
Dünya genelinde 2,16 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandı
 
DSÖ'ye bildirilen rakamlara göre, dünya genelinde 2,16 milyar doz  Kovid-19 aşısı uygulandı, toplam vaka sayısı 174 milyona, ölü sayısı da 3,8  milyona ulaştı.
 
Örgütten 21 Mayıs 2021'de yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı  küresel ölüm sayısının DSÖ'nün teyit ettiği rakamın 2 ila 3 kat fazlası  olabileceği bildirilmişti.
 

ETİKETLER

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Kovid-19 Koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.