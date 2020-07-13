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DSÖ'den corona virüs için "gittikçe kötüleşecek" uyarısı

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 20:31

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında dünyanın birçok ülkesinde tehlikeli tırmanış olduğunu belirterek, "Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Virüs bir numaralı halk düşmanı olmaya devam ediyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısında bulundu.


DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video  konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, dünya  genelinde dün 230 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini, bunların yüzde  80'in 10 ülkeden bildirildiğini aktardı.
 
Virüse ilişkin büyük endişe taşıdıklarını anlatan Ghebreyesus, tüm  ülkelerin risk altında olduğunu ve aynı şekilde etkilendiğini söyledi.
 
Bununla beraber Avrupa ve başka kıtalarda pek çok ülkenin geniş  kapsamlı bir salgının kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu gösterdiğine  işaret eden Ghebreyesus, "Dünyanın birçok ülkesinde artık vakalarda tehlikeli  artışlar görüyoruz ve hastane odaları tekrar doluyor. Birçok ülkenin riski  azaltmak için kanıtlanmış önlemleri uygulamadığı veya takip etmediği için  kazanımlarını kaybettiği görülmektedir." uyarısında bulundu.
 
Ghebreyesus, dünyaki tüm  vakaların yüzde 50'sinden fazlasının  kaydedildiği Amerika kıtasının salgının merkez üssü olma özelliğini koruduğunu  vurgulayarak, şöyle konuştu:
 
"Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor.  Virüs bir numaralı halk düşmanı olmaya devam ediyor ancak birçok hükümet ve  halkın eylemleri bunu yansıtmıyor. Virüse ilişkin tek amaç enfekte olmuş kişileri  bulmak. Liderlerden gelen karışık mesajlar salgına ilişkin en önemli unsur olan  güveni baltalıyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe  kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak. Ama bu şekilde olmak zorunda değil."
 
Ghebreyesus, liderleri, hükümetleri ve tüm insanları "salgının  yayılması zincirini kırmak için" ellerinden gelen her şeyi yapmaya davet  etti.
 
"Sizinle dürüst olmak istiyorum; öngörülebilir bir gelecek için 'eski  normal'e dönüş olmayacak." uyarısı yapan Ghebreyesus, ancak salgını kontrol  ederek hayatın sürmesini sağlayacak bir yol haritası olduğunu ifade etti.
 
Ghebreyesus, bu yol haritasını ise ölüm oranlarının düşürülmesi,  virüsün yayılma hızının bastırılması, bireysel tedbirlerin alınması ve geniş  kapsamlı stratejiler uygulayacak güçlü iktidarlar olduğunu kaydetti.

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