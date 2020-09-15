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DSÖ'den çok tartışılacak okul çağrısı!

DHA |  15 Eylül 2020 Salı - 23:48 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 23:48

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.


Ghebreyesus'un, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan  merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına UNICEF ve  UNESCO yetkilileri de katıldı.
 
Salgının ardından geçen 9 ayda pek çok soru işareti olduğunu ama "daha  net bir resim" görmeye başladıklarını aktaran Ghebreyesus, "Çocukların ve  ergenlerin enfekte olabileceğini ve başkalarına da bulaşabileceğini biliyoruz. Bu  virüsün çocukları öldürebileceğini biliyoruz ancak enfeksiyonun çocuklarda daha  hafif geçme eğiliminde olduğunu ve çocuklar ve ergenler arasında Kovid-19'dan  kaynaklı çok az sayıda ciddi vaka ve ölüm olduğunu da biliyoruz." dedi.
 
Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs  kaynaklı ölümlerin de yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki bireylerde  görüldüğünü aktardı.
 
Bununla birlikte, bu yaş gruplarında Kovid-19 ve ölüm riskini artıran  faktörler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten  Ghebreyesus, virüs bulaşmış kişilerde uzun vadeli yan etkilerin bilinmediğine  dikkati çekti.
 
"Hepimiz çocukların okula geri dönmesini istiyoruz." diyen  Ghebreyesus, okulların toplumun bir parçası olduğunu ve topluluklar arasında  köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.
 
 Ghebreyesus, bir toplumdaki Kovid-19 bulaşma riskini azaltmak için  alınan önlemlerin okullardaki riski de azaltacağını vurguladı.
 
  Bazı ülkelerde okulların yeniden açıldığını, bazılarında ise halen  kapalı olduğunu bildiren Ghebreyesus, ülkeleri her durumda desteklemek için,  UNESCO, UNICEF ve DSÖ'nün dün Kovid-19 bağlamında halk sağlığı önlemlerine  ilişkin bir kılavuz yayımladığını ifade etti.
 
Ghebreyesus çocuklar, gençler ve bir bütün olarak toplumlar üzerindeki  yıkıcı sonuçları göz önüne alındığında, okulları kapatma kararının son çare  olması gerektiğinin altını çizerek, "Okulların kapanması durumunda uzaktan eğitim  yoluyla eğitimin devamlılığı sağlanmalıdır." çağrısı yaptı.
 
Çocukların güvenli bir şekilde okula gitmesini sağlamanın tek başına  okulların, hükümetlerin ve ailelerin işi olmadığına işaret eden Ghebreyesus, bu  konuda toplumun tüm fertlerine görev düştüğünü sözlerine ekledi.
 

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