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DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 0:28 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 0:28

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka hızındaki artışın sürdüğünü ve vaka sayılarında şimdiye kadarki en kötü haftanın geçen hafta yaşandığını açıkladı.


DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın  toplantısında, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni  bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin  arttığını belirtti.
 
Yeni vakaların peş peşe 7. haftada da arttığına değinen Moeti, "Afrika  için en kötüsü henüz yaşanmadı." ifadesini kullandı.
 
16 ülkede vaka artışlarının sürdüğünü ve artışın olduğu ülkelerden  10'unda Delta varyantının görüldüğünü aktaran Moeti, kıtanın virüs varyantlarına  ilişkin yeterli bilgiyi toplamakta zorluk çektiğini söyledi.
 
Moeti, Afrika'da yapılan aşının dünyadaki aşılamanın yüzde 1,6'sına  denk geldiğine işaret ederek kıtada sadece 16 milyon kişinin tam olarak  aşılandığını kaydetti.
 
Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını  kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs Kovid-19
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