DSİ personel alımı – Devlet Su işleri en az ilkokul mezun 81 işçi alımı yapacak! DSİ personel alımı başvuru şartları!

Devlet Su İşleri en az ilkokul mezunu işçi alımı yapacak. DSİ tarafından yayımlanan ilanda kamu işçisi alımı başvuru ekranının açıldığına ve başvuruların alınmaya başladığı bildirildi. DİS işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet Su İşleri personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte DSİ personel alımı detayları…

DSİ İŞKUR üzerinden 81 işçi alımı yapacağını açıkladı. Duyuruda Devlet Su İşleri bünyesine, Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecek 81 işçi alımı yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00 da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacak. Sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak. ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacak. İşte DSİ personel alımı şartları ve başvuru süreci…

DSİ PERSONEL ALİMİ BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU

DSİ işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden başladı. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube kısmından DSİ işçi alımı başvuruları başladı.

https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda önce İŞ İLANLARI butonuna tıklayın. Daha sonra iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyin ve ARA Butonuna tıklayın.