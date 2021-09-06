DSİ kura sonuçları 2021! DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak, DSİ kura çekimi sonuçları ve listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılacak?

DSİ kura sonuçları 2021 detaylı bir şekilde sorgulanıyor. DSİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı gibi sorulara yanıt aranıyor. 27 Ağustos’ta tamamlanan DSİ işçi alımı başvuruları kura çekimiyle devam ediyor. Sınava katılacakların belirlendiği kura çekimi noter huzurunda yapılıyor. İşte DSİ kura çekimi sonuçları 2021 detayları…

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı için yapılan kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. DSİ kura çekimi Noter tarafından ve kamera kaydı altında yapıldıktan sonra sonuçlar kurum internet adresinde ilan edilecek. Peki, DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak, DSİ kura çekimi sonuçları 2021 açıklandı mı? İşte DSİ kura sonuçları sorgulama…

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Henüz kazananların listesi açıklanmadı.

Kura çekimi belirtilen başvuru pozisyonuna göre yapılacaktır. Bu itibarla çekilişin geç saatlere kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak çekiliş programının başında bulunmayan adayların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

DSİ kura sonuçları henüz belli değil. Kurum sonuç tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri'nin internet sitesinde ilan edilecek. Sınava hak kazanan adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacak.

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura sonuçları, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.