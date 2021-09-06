DSİ kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanacak? DSİ kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek mi?

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura sonuçları araması arttı. DSİ işçi alımı başvuruları 27 Ağustos’ta tamamlanmış adaylar, kura tarihini çekimlerini beklemeye başlamışlardı. Sınav öncesi sınava katılacakların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ kura çekimi canlı yayın ile DSİ kura çekimi sonuçları hakkında merak edilenler…

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuruların sona ermesiyle gözler DSİ kura sonuçlarını çevrilmişti. Kuralar bugün çekiliyor. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ kura çekimi canlı yayın ile DSİ kura çekimi sonuçları hakkında merak edilenler…

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN VAR MI?

DSİ personel alımı çekilişi her ilin kendi DSİ Bölge Müdürlüğü Facebook, Twitter adresi üzerinden izlenebilecek.