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DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 9:11 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 9:40

Son dakika gelen habere göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.


Ankara'dan gelen son dakika haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
 
Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Binada soğutma çalışmaları ise sürüyor.
 
Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.
 
DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.

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