DSİ Genel Müdür Vekili'nden çarpıcı açıklamalar! Ne kadar suyumuz kaldı?

Aralık ayının son günlerine gelmemize rağmen yeteri kadar yağmur yağmıyor ve barajlarımız alarm veriyor. Su seviyesi giderek azalıyor. Peki ülke genelinde son durum ne? Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiren konu hakkında Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Kış ayında olmamıza rağmen yeteri kadar yağmur yağmıyor, kuraklık kapıda ve barajlar alarm veriyor. Son durum ne, ne kadar suyumuz kaldı? DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız CNN TÜRK'ten Sultan Arınır'a açıklamalarda bulundu. İşte Yıldız'ın açıklamaları...

(Barajlardaki son durum ne? Doluluk oranları ne seviyede?)

Bizim barajlarımızdaki doluluk oranlarıyla ilgili doğrudan gelecek olur isek toplamda içme suyu enerji maksatlı 380 adet online izlediğimiz barajımız var. Bu barajlarımızın doluluk oranı ortalama bugün itibarıyla yüzde 33,5 mertebesinde. Geçen sene yine aynı bugün itibarıyla kıyasladığımızda yüzde 37,5-38'ler mertebesindeydik. Yani yaklaşık yüzde 4-4,5 daha düşük bir seviyemiz var.

Bunu içme suyu sulama ve enerji maksatlı barajlarımız gruplandırılıyor. İçme suyu maksatlarındaki barajlarımız ortalama doluluk yüzde 32,5. Sulama maksatlı barajlarımız yüzde 31, enerji maksatlı barajlarımız da yüzde 35 mertebesinde. Toplamda da yine barajlarımızda şuan itibarıyla 125 milyar metreküp suyumuz mevcut. Yani bunu böyle kıyaslayabiliriz... İstanbul ülkemizin en büyük ili. Yıllık 1.2 milyar civarında bir su tüketimi olduğunu düşünürsek 125 milyar metreküp depolama miktarı olarak ne kadar büyük olduğu da göreceli olarak görünür.

(İstanbul için konuşursak örneğin bugünden itibaren yağmur yağmadığını düşünürsek İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?)

İstanbul'un günlük kullandığı su miktarı ortalama 3 milyon metreküp. Ben bugün baktım dün itibarıyla 2.7 milyon metreküp. Bu ortalama 3 milyonlar seviyesinde seyrediyor. Yazın tabi kullanımı biraz daha fazla olduğu zamanlar 3 milyonun birazcık üzerine çıkabiliyor. Barajlarımız da İstanbul'un şuan 189 milyon metreküp suyu var. Bu aktif hacim olarak nitelendirdiğimiz direkt olarak kullanılabilir miktarlı su. Yani bugün itibarıyla biz Aralık ayındayız. Aslında su yolu başlangıcındayız. Önümüzdeki dönem ocak, şubat, mart, nisan ayları aslında yağışlı dönemin yoğun olduğu ve yağış beklediğimiz aylar. Önümüzdeki dönemdeki yağışlarla beraber barajlardaki su seviyelerimizin artmasını bekliyoruz. Ama bugün itibarıyla hiç bir akım olmasa da İstanbul'un hali hazırda 2.5 ay kadar suyu yetecek kadar mevcut.

(Ankara)

Ankara'da doluluk oranı yüzde 10.6 mertebesinde. Orada da 140 milyon metreküp kadar suyumuz mevcut. Tabi geçen sene de aynı oranlardaydık. Bu Ankara 'daki yani barajlarımızdaki doluluk oranı direkt doluluk oranından değerlendirmek çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Ankara'daki depolama miktarları çok çok fazla. Bu nedenle mevcuttaki su durumuna göre baktığımızda Ankara'nın yine hiç yağış olmasa dahi 4 ay yetecek kadar suyu mevcut. Yine Ankara'da 2019 yılı itibarıyla Bolu -Gerede Havzası'ndaki sularının biz ışık regülatörü ve 31.5 kilometre uzunluğundaki ülkemiz en büyük içme suyu tünelini devreye alarak Ankara'ya içme suyu sağladık. 2019 yılından beri de kış aylarında ocak-haziran arası Gerede 'den su aktarımını yapıyoruz. Şu ana kadar da 170 milyon metreküp su aktarmışız. Yine bugün itibarıyla günlük 150 bin metreküp su aktarmaya devam ediyoruz. Bu önümüzdeki aylarda biraz daha artacak. Ankara'da da her hangi bir su problemi yaşayacağımızı düşünmüyoruz.

(Genel tabloya baktığımız zaman çok az yağış oldu. Tarımsal alanda sıkıntılar oldu. İçme suyunda sıkıntı yaşar mıyız? Böyle bir olasılık görüyor musunuz?)

Biz çe suyu yönüyle Ankara-İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizin içe suyu konularını DSİ olarak belediyelerimizle beraber takip ediyoruz ve bu anlamda yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2008 yılında ilk defa 81 il İçme Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı olarak eylem planımızı hazırladık ve bunları zaman zaman revize ettik. Şimdi en son 2020 yılında da güncel durumunu revize ettik. Önümüzdeki yıl çok fazla bir sıkıntı beklemiyoruz. Önümüzdeki aylarda gelecek yağışlı ve ortalama minimum akım durumlarına göre de senaryolarımızı çalıştık. Belki bazı illerimizde ufak tefek sıkıntılar görülebilir.

(Hangi illerde sıkıntılar görülebilir?)

Bizim içme suyu projesi yürüttüğümüz illerimiz var. Bu projeksiyonlar doğrultusunda geçmişten gelen ve önümüzde belli sürelerde devreye almamız gereken çalışmalar olarak bakıyoruz biz buna. Örneğin; Denizli 'de devam eden İçme Suyu risale hattı bir şebekemiz var. Ama orada yer altı suları kuyuları açılarak ve burada bu sene içerisinde büyük bir ödenek sağladık büyük bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yıl itibarıyla devreye almayı planlıyoruz. Yine Muş içme suyu projemizin ihalesini bugünlerde yapıyoruz. Burada ilave kuyular açıyoruz. Burada da sıkıntı yaşanmaması için.

Bugünden bir şey söylemek çok zor ama muhtemel sıkıntı olabileceği düşündüğümüz konulara biz gerekli tedbirleri hemen alıyoruz.