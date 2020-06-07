07 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.022 0.44 EURO 7,6430 -0.20
USD 6,7690 0.25 ALTIN 366,710 -1.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

DSİ'den İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Riva Deresi' yanıtı

AA |  07 Haziran 2020 Pazar - 9:32 | Son Güncelleme : 07 06 2020 - 9:32

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Riva Deresi yan kollarına ilişkin ıslah projeleri ve kamulaştırma planlarının 2014 ve 2015'te tamamlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına gönderildiğini, halen kamulaştırmalarının yapılarak DSİ'ye tesliminin beklendiğini bildirdi.


DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sosyal medyada ve bazı basın  kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan "Riva Deresi'nin ıslahının DSİ'nin  sorumluluğunda bulunduğu ancak yapılmadığı"na yönelik ifadelerine cevap verildi.
 
Açıklamada, 7-8-9 Eylül 2009'da İstanbul genelinde yaşanan sel  felaketi sonucu AKOM'da alınan kararlar doğrultusunda, Karadeniz'e ve baraj  rezervuarlarına dökülen derelerin ıslah, bakım ve işletme sorumluluğunun DSİ'ye,  Marmara Denizi'ne ve boğaza dökülen derelerin sorumluluğunun ise İstanbul Su ve  Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) verildiğini hatırlatılarak, "Bu kapsamda DSİ 14.  (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüz, Asya yakasında 52 dere, Avrupa yakasında ise 70  dere olmak üzere 122 derenin (533 kilometre) ıslah uygulama projeleri ve  kamulaştırma planlarını hazırlayarak söz konusu dere güzergahlarının imar  planlarına işlenmesi için İBB'ye göndermiştir." ifadeleri kullanıldı.
 
 "İBB kamulaştırmaları gerçekleştirmediğinden yapım aşamasına  geçilemedi"
 
Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı Başbakanlık Genelgesi'nin 9'uncu  maddesi gereğince dere ıslah güzergahlarının kamulaştırmalarının İBB Başkanlığı  ve görevlendirdiği İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılarak DSİ'ye ihtilafsız teslim  edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Böylelikle söz konusu dere ıslah  projelerine yönelik yapım ihaleleri DSİ'ce gerçekleştirilebilecektir ancak İBB  tarafından kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilemediğinden, DSİ tarafından  ıslah projelerinde yapım aşamasına geçilememiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamada, Riva Deresi'nde istisnai olarak Ömerli Barajı'ndan  itibaren başlayıp Beykoz sınırına kadar kısımda DSİ tarafından ıslah inşaatı  çalışmalarının 2012'de gerçekleştirildiği, devam eden kamulaştırma problemleri  sebebiyle Beykoz ilçe sınırlarından ileriye doğru çalışmaların devam  ettirilemediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
 
 "Devam eden süreçte, Riva Deresi yan kollarında ıslah projeleri ve  kamulaştırma planları da 2014 ve 2015'te tamamlanarak İBB'ye gönderildi, halen  kamulaştırmaları yapılarak DSİ'ye teslim edilmeleri bekleniyor. Riva Deresi ana  kolunda ise 2014'te Beykoz Belediyesi ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan  protokol çerçevesinde Beykoz Belediyesi tarafından 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su  Güvenliği/Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi Hazırlanması' işi  ihale edilmiş olup, yapılan protokol gereği DSİ 14. (İstanbul) Bölge  Müdürlüğümüzce su güvenliği konusunda teknik kontrollük hizmeti veriliyor.  Gelinen noktada Riva Deresi ve yan kolları planlama ve kati proje çalışmalarının  (üst havza tedbirleriyle bir bütün olarak) 2020 içinde tamamlanması  hedefleniyor."
 
 

ETİKETLER

Riva Deresi İBB İmamoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.