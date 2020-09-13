Drone ile maske denetimi başladı

Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip corona virüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki cadde ve sokaklarda drone ile maske denetimi yapıyor.

Salgına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin denetimler kapsamında denetimlerini sıklaştıran emniyet güçleri kentin en işlek noktaları olan Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde drone yardımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapmaya başladı.

Ekipler denetimlerde maske kurallarına uymayan vatandaşları ikaz ederken, maske takmayan kişilere de idari para cezası uygulandı. Dronla maske ve mesafe denetiminin süreceği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre salgın süresince kent merkezinde 315 kişiye maske kullanmamaktan 900'ar TL, 182 kişiye de emre aykırı davranıştan 390'ar TL olmak üzere toplam 497 kişiye 354 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.