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Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 17:12 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 17:12

Türk savunma sanayisi firmalarının sahip olduğu kabiliyetlerle geliştirilen Fedai Mühimmat Sistemi, ilk kez görüntülendi.


Saldırı amaçlı drone ve insansız hava araçlarının (İHA) etkisiz hale  getirecek Fedai'nin ilk uçuşu yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu ay içinde de  gerçek dronlara karşı bir gösterimin yapılması hedefleniyor.
 
Transvaro İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Fedai'nin, kamikaze İHA/drone saldırılarını durdurmak amacıyla  geliştirilen bir koruma sistemi olduğunu ama ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen  dönemde aracının kendisinin de saldırı amacıyla kullanılabileceğini söyledi.
 
Bu tür insansız sistemlerin son yıllarda çok hızlı geliştiğini ifade  eden Canlı, otonom ve sürü halinde uçan saldırı dronlarını durdurmanın neredeyse  imkansız hale geldiğine dikkati çekti.
 
 
Canlı, Suudi Arabistan'ın petrol rafinerilerine bu tür araçlarla geçen  yıl yapılan saldırıların dünyayı petrol krizine sürükleyecek boyuta geldiğini  anlatarak, şunları söyledi:
 
"Küçücük İHA'ların günümüzde dev etkileri olabiliyor. Bunları düşürmek  için birçok yöntem geliştirildi ama en etkilisi bunları havada vuran İHA atmak.  Bu konuda dünyada birçok çalışma başladı Uzakdoğu'dan ABD ve Avrupa'ya kadar. Bu  çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların en önemli tarafı bu ürünleri satın  alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz, ihracat iznine bağlı, tasarımda alınan  patentler nedeniyle çok büyük teknoloji transfer bedelleri gündeme geliyor. Daha  da ötesi bu bedelleri ödeseniz bile kısıtlamalar, ambargolar söz konusu oluyor.  Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik. Bunu  dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında en iyi çözüm olarak görüyoruz.  Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizması yapısı diğer tüm ürünlerden farklı  ve bizde bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık, o şekilde yola çıktık."
 
İHA'lar kullanılarak askeri tesislere, havaalanlarına, hangarlara,  kritik devlet dairelerine, petrol rafinerilerine, limanlara saldırılar  düzenlendiğine değinen Canlı, bunları önlemek amacıyla geliştirilen; Fedai,  radar, termal kamera ve kontrol biriminden oluşan drone önleme sistemine "drone  killer"dan yola çıkarak DROKA adını verdiklerini söyledi.
 
 
Canlı, radar 10-12 kilometreden herhangi bir uçan yabancı cismi tespit  ettiğinde elektro optik süitin gündüz, gece, sis fark etmeksizin oraya döndüğüne  ve cismin analiz edilerek tahdit olup olmadığına karar verildiğine işaret ederek,  gelen cismin koordinat, yön, hız bilgilerinin oto pilota yüklenmesi sonrasında  Fedai'nin tüpten otomatik ayrılarak hedefe yöneldiğini aktardı.
 
Fedai'nin tehdide yaklaşınca kendi optik arama sistemiyle hedefin  üzerinde, sürü halinde ise içinde patladığını belirten Canlı, "Oldukça geniş bir  yarıçap içerisinde etkili, yani vurmasına gerek yok. Çok etkili harp başlığı var,  tehditlerin hepsini düşürüyor. Görev iptal edilirse meskun mahal üzerindeyse  havada patlatılıyor, değilse paraşüt açarak aşağı indiriliyor ve tekrar kullanıma  hazırlanıyor." diye konuştu.
 
 "Vidasına kadar Türk firmalarının"
 
 Fedai'yi geliştirme sürecinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler  veren Canlı, şunları kaydetti:
 
"Fedai'nin kalıpları, modellemeleri, hesaplamaları, optik aracısı,  LİDAR'ı bitti, fırlatma tüpü yapılıyor. İlk başta fırlatma tüpünden atacağız.  Karbon kalıpları bitti, Garanti Kompozit firmamız tarafından yapılıyor. Harp  başlığı bitti, Troy Teknoloji Savunma tarafından yapıldı. Oto pilotu, paraşüt  indirme mekanizması bitti. Komuta kontrol mekanizması HAVELSAN tarafından son  aşamaya getirildi. Bu ay sonunda artık silahlı kuvvetler, Savunma Sanayii  Başkanlığı mensuplarına göstereceğimiz halde olacak. Birkaç deneme yaptık.  Kalıpları yapıldığı için artık peş peşe atabiliyoruz. Ay sonunda gerçek drone  düşürmek şeklindeki bir gösterimi ilgililerin dikkatine ve görüşlerine sunmayı  hedefliyoruz."
 
Canlı, öncelikli hedeflerinin silahlı drone ve İHA'ları düşürmek  olduğunu ancak ihtiyaca göre harp başlığı değiştirilerek Fedai'nin anti-tank,  anti-personel bir savunma sistemi ya da kendisi saldırı yapabilen bir araç olarak  kullanılabileceğini dile getirdi.
 
 Fedai'nin tümüyle, en ufak vidasına kadar Türk mühendisleri ve  firmalarının çalışmalarıyla geliştirildiğini vurgulayan Canlı, şöyle devam etti:
 
 "Çok iyi biliyoruz ki Fedai uçup ilk saldırı İHA'sını düşürdüğü andan  itibaren dışarıdan aldığımız parçalar olacaksa bunların hepsine ambargo  koyulacak. O yüzden her şeyi burada yapmaya çalıştık ve becerdik. Çok önemli  katkılar oldu. Diğer ürünlere göre aşağı yukarı aynı büyüklükteki harp başlığıyla  2-2,5 buçuk kat etki sağlıyoruz. Troy Teknoloji Savunma firmasına teşekkür  ediyorum. MS JETS bütün uçuşları kanalize etti. Garanti Kompozit firması hiç  üşenmeden kahrımızı çekti. Karbon bir uçak, gece gündüz çalışıp kalıpları  hazırladılar. Transvaro'daki mekanikçi arkadaşlar alt parçaları hazırladı."
 
Harp başlığındaki 10 bin parçacıkla tehdidi avlayacak
 
Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu ise Fedai'nin  harp başlığına ilişkin bilgiler verdi.
 
 
Buna göre, Fedai'nin harp başlığında yaklaşık 10 bin parçacık yer  alıyor. 1 kilogram termobarik etkili PBX patlayıcı kullanılan harp başlığının  toplam ağırlığı ise 2,5 kilogramı buluyor.
 
Fedai'nin etkili menzil yarı çapı 25 metre olarak öngörülürken, bu  durum sahada test edildi. Kullanılan patlayıcı anti-materyal ve termobarik  etkinlik sağlıyor. Bu nedenle hedef Fedai'den çıkan parçacıklardan kurtulsa bile  basınç etkisiyle etkisiz hale getirilecek. Fedai'de kullanılan patlayıcı da proje  için yerli ve milli olarak geliştirilip üretildi.
 

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