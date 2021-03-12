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Drew Barrymore'dan beklenmedik karar!

12 Mart 2021 Cuma - 16:57 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 16:57

Sinemaya çocuk yaşlarda başlayan dünyaca ünlü oyuncu Drew Barrymore, artık film setlerinde olmak istemediğini açıkladı.


ABD'li oyuncu Drew Barrymore, sinemayı bırakıyor. 46 yaşındaki yıldız, ilk kez 1980 yılında Altered States (Gerçeğin Ötesinde) filmiyle beyazperdeye çıktığında henüz beş yaşındaydı.
 
50 First Dates (50 İlk Öpücük), ET ve Never Been Kissed (Gerçek Öpücük) gibi yapımlardaki rolleriyle sevilen Barrymore, artık setlerde olmak istemediğini açıkladı.
 
"FİLM SETİNDE OLMAK İSTEMİYORUM"
 
Andy Cohen’in radyo programına katılan ünlü yıldız, kariyeri hakkında konuşurken, “Dürüst olmak gerekirse artık bir film setinde olmak istemiyorum” dedi. “Ama çocuklarım büyüdükçe bu değişebilir” diyen Barrymore, “Çocuklarım doğduğunda bu işi yapmayı bıraktım, çünkü başladığımda henüz altı bezli 11 aylık bebektim” ifadesini kullandı.

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