Dramatik hikayesiyle sezona damga vuracak!

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını işleyen dizide, “Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?”, “Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır?” soruları bir kez daha tartışmaya açılacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ OYUNCULAR!

Bir Annenin Günahı’nda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay , Pamir Pekin gibi deneyimli oyunculara Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas gibi genç ve başarılı isimler eşlik ediyor. Dizide Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Yusuf karakteriyle, Simay Barlas’ın oynadığı Yağmur arasında yaşanacak imkansız aşk da her yaştan izleyiciyi ekrana bağlayacak.