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Dr. Mehmet Öz ve Haluk Bilginer'den aşı çağrısı

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 17:18 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 17:18

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için Dr. Mehmet Öz ile sanatçı Haluk Bilginer'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz"  sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öz ve  Bilginer'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
 
 Dr. Öz açıklamasında, "Bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine  düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra sizde. Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe  sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım." ifadelerini kullandı.
 
Sanatçı Haluk Bilginer de bilimin gösterdiği yolun sonunun sanata  çıkacağına vurgu yaparak, "Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yeniden  açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara"  değerlendirmesini yaptı.
 
  
 

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Dr. Mehmet Öz Haluk Bilginer aşı
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